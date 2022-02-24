جنود أوكرانيون يستسلمون للجيش الروسي ويرفعون الراية البيضاء (فيديو)
وكالات:
نشرت وكالة سبوتنيك الروسية، مقطع فيديو لما قالت إنه لجنود أوكرانيون يرفعون الراية البيضاء والاستسلام للجيش الروسي، في لوهانسك.
جنود من الجيش الأوكراني يلقون أسلحتهم ويعلنون استسلامهم— sputnik_ar (@sputnik_ar) February 24, 2022
نشرت الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك لقطات تظهر إلقاء جنود اللواء 57 من الجيش الأوكراني أسلحتهم رافعين الراية البيضاء.
وقيل في لوغانسك أنه بعد انتهاء الأعمال العدائية وحفظ السلام في المنطقة، سيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. pic.twitter.com/KDdKc726XJ
ونشرت الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك لقطات تظهر إلقاء جنود اللواء 57 من الجيش الأوكراني أسلحتهم رافعين الراية البيضاء.
وقيل في لوغانسك أنه بعد انتهاء الأعمال العدائية وحفظ السلام في المنطقة، سيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان