جنود أوكرانيون يستسلمون للجيش الروسي ويرفعون الراية البيضاء (فيديو)

وكالات:

نشرت وكالة سبوتنيك الروسية، مقطع فيديو لما قالت إنه لجنود أوكرانيون يرفعون الراية البيضاء والاستسلام للجيش الروسي، في لوهانسك.

جنود من الجيش الأوكراني يلقون أسلحتهم ويعلنون استسلامهم



نشرت الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك لقطات تظهر إلقاء جنود اللواء 57 من الجيش الأوكراني أسلحتهم رافعين الراية البيضاء.

وقيل في لوغانسك أنه بعد انتهاء الأعمال العدائية وحفظ السلام في المنطقة، سيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. pic.twitter.com/KDdKc726XJ — sputnik_ar (@sputnik_ar) February 24, 2022



ونشرت الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك لقطات تظهر إلقاء جنود اللواء 57 من الجيش الأوكراني أسلحتهم رافعين الراية البيضاء.

وقيل في لوغانسك أنه بعد انتهاء الأعمال العدائية وحفظ السلام في المنطقة، سيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم.