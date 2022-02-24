أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

جنود أوكرانيون يستسلمون للجيش الروسي ويرفعون الراية البيضاء (فيديو)

04:35 م الخميس 24 فبراير 2022
جنود أوكرانيون يستسلمون للجيش الروسي ويرفعون الراية البيضاء (فيديو)

جنود أوكرانيون يستسلمون للجيش الروسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
نشرت وكالة سبوتنيك الروسية، مقطع فيديو لما قالت إنه لجنود أوكرانيون يرفعون الراية البيضاء والاستسلام للجيش الروسي، في لوهانسك.


ونشرت الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك لقطات تظهر إلقاء جنود اللواء 57 من الجيش الأوكراني أسلحتهم رافعين الراية البيضاء.
وقيل في لوغانسك أنه بعد انتهاء الأعمال العدائية وحفظ السلام في المنطقة، سيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم.

جنود أوكرانيا استسلام جنود الحرب الروسية أوكرانيا غزو أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا