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المفوضية الأوروبية: تم إعداد خطط لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

04:02 م الخميس 24 فبراير 2022
المفوضية الأوروبية: تم إعداد خطط لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

خطط لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

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بروكسل - (د ب ا ):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي لديه خطط طارئة مع الدول الأعضاء الواقعة بالقرب من أوكرانيا من أجل استقبال اللاجئين النازحين بسبب الغزو الروسي.

وأضافت فون دير لاين أن هناك خططا " للترحيب باللاجئين مع أوكرانيا واستضافتهم" بالاضافة لدعم الأشخاص النازحين داخليا.

وأشارت إلى هذه الخطط تأتي ضمن استعدادات أوسع نطاقا في حال وقوع هجوم روسيا، تشمل خطوات لتحسين الأمن السيبراني للكتلة الأوروبية وتنويع إمدادات الغاز.

أوكرانيا اللاجئين الأوكرانيين المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين

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