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رئيس بيلاروسيا: لا يوجد تهديد للبلد من أي جهة

12:28 م الخميس 24 فبراير 2022
رئيس بيلاروسيا: لا يوجد تهديد للبلد من أي جهة

ألكسندر لوكاشينكو

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مينسك - أ ش أ

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن بلاده لا تواجه آية تهديدات من أي جانب.

وقال لوكاشينكو، في اجتماع خاص مع الجيش، حسب ما نقلته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية: "ليس هناك ما يدعو للذعر، بالتأكيد ليس هنالك أي شيء!".

وأضاف: "نحن نعقد جميع الفعاليات كما هو مخطط لها، بما في ذلك الأحداث الرياضية والأحداث الاجتماعية والسياسية. واليوم لا يوجد تهديد للبلد من أي جانب، ولكننا نرى ونعرف الخطط".

وشدد على أن "مهمة الجيش هي التأكد من أن كل بيلاروسي يشعر بالأمان. وسوف نفعل ذلك".

وتابع قائلا: لقد بدأنا بالفعل القيام بذلك. وعلى الحكومة والمحافظين مواصلة الأنشطة الاقتصادية ومعالجة جميع قضايا الشعب بسرعة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن صباح اليوم الخميس بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

هذا المحتوى من

Asha
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