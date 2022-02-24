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الدفاع الروسية: فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين الأسلحة خلفهم

10:04 ص الخميس 24 فبراير 2022
الدفاع الروسية: فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين الأسلحة خلفهم

الجيش الروسي

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وكالات:

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، إن عدد كبير من الجنود الأوكرانيين تركوا أسلحتهم خلفهم وفروا من إقليم دونباس، شرق أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة الروسية، أن البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل.

وجاء في بيان الوزارة أن "البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل".

وأشارت الوزارة إلى أن حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة ضد الوحدات الروسية.

وكانت الوزارة قد صرحت في وقت سابق من اليوم، بأنها لن تقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية.

وأعلن بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن بدء عملية عسكرية في دونباس، شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

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