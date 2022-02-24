زيلينسكي: القيادة الروسية وافقت على التوغل العسكري في أوكرانيا

كييف - (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القيادة الروسية وافقت على توغل عسكري في أوكرانيا، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن خطاب نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وقال زيلينسكي: "أريد أن أخاطب جميع المواطنين الروس. ليس كرئيس .. أخاطب المواطنين الروس كمواطن من أوكرانيا".

وأضاف: "هناك أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود المشتركة بيننا. جيشكم الآن على طول الحدود.. هناك نحو 200 ألف جندي وآلاف المركبات العسكرية".

وتابع زيلينسكي أن "قيادتكم وافقت على أن تخطو (القوات) خطوة أخرى إلى أراضي بلد آخر".

واختتم الرئيس الأوكراني حديثه قائلا: "إن هذه الخطوة يمكن أن تصبح بداية لحرب كبرى في القارة الأوروبية".