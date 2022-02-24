أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

زيلينسكي: القيادة الروسية وافقت على التوغل العسكري في أوكرانيا

02:06 ص الخميس 24 فبراير 2022
زيلينسكي: القيادة الروسية وافقت على التوغل العسكري في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القيادة الروسية وافقت على توغل عسكري في أوكرانيا، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن خطاب نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وقال زيلينسكي: "أريد أن أخاطب جميع المواطنين الروس. ليس كرئيس .. أخاطب المواطنين الروس كمواطن من أوكرانيا".

وأضاف: "هناك أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود المشتركة بيننا. جيشكم الآن على طول الحدود.. هناك نحو 200 ألف جندي وآلاف المركبات العسكرية".

وتابع زيلينسكي أن "قيادتكم وافقت على أن تخطو (القوات) خطوة أخرى إلى أراضي بلد آخر".

واختتم الرئيس الأوكراني حديثه قائلا: "إن هذه الخطوة يمكن أن تصبح بداية لحرب كبرى في القارة الأوروبية".

زيلينسكي أوكرانيا روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس السيئ |الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا