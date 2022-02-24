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الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا من مزيد من التدخل في أوكرانيا

02:11 ص الخميس 24 فبراير 2022
الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا من مزيد من التدخل في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (د ب أ):

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن مطالبة الانفصاليين في شرق أوكرانيا بدعم عسكري روسي "تعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر".

وقال بوريل على تويتر إن الاتحاد الأوروبي "يحث روسيا بشدة" على الإحجام عن اتخاذ المزيد من الخطوات "التصعيدية".

ورأى أن طلب دعم عسكري يمثل "خطوة إضافية خطيرة للغاية ضد سيادة أوكرانيا".

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