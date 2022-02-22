"مستعد لإنهاء الحرب".. الرئيس الأوكراني يدعو لعقد لقاء ثنائي وبمشاركة زعماء آخرين
وكالات
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداده لإنهاء الحرب، قائلاً: "أنا مستعد لإنهاء الحرب من خلال محادثات ثنائية وبمشاركة زعماء آخرين" موضحًا أن هدفه الرئيسي هو الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.
وأشار إلى أن روسيا انسحبت من اتفاقات مينسك بعد اعترافها بمناطق انفصالية أوكرانية كدول مستقلة.
وأعلن أنه أصدر مرسومًا رئاسيًا بتجنيد قوات احتياط لمدة محددة، لكنه أضاف أنه لا حاجة للتعبئة العامة في الوقت الحالي.
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