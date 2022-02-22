"مستعد لإنهاء الحرب".. الرئيس الأوكراني يدعو لعقد لقاء ثنائي وبمشاركة زعماء آخرين

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداده لإنهاء الحرب، قائلاً: "أنا مستعد لإنهاء الحرب من خلال محادثات ثنائية وبمشاركة زعماء آخرين" موضحًا أن هدفه الرئيسي هو الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

وأشار إلى أن ‏روسيا انسحبت من اتفاقات مينسك بعد اعترافها بمناطق انفصالية أوكرانية كدول مستقلة.

وأعلن أنه أصدر مرسومًا رئاسيًا ‏بتجنيد قوات احتياط لمدة محددة، لكنه أضاف أنه لا حاجة للتعبئة العامة في الوقت الحالي.