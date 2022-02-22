"مستعد لإنهاء الحرب".. الرئيس الأوكراني يدعو لعقد لقاء ثنائي وبمشاركة زعماء آخرين

11:05 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
"مستعد لإنهاء الحرب".. الرئيس الأوكراني يدعو لعقد لقاء ثنائي وبمشاركة زعماء آخرين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداده لإنهاء الحرب، قائلاً: "أنا مستعد لإنهاء الحرب من خلال محادثات ثنائية وبمشاركة زعماء آخرين" موضحًا أن هدفه الرئيسي هو الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.
وأشار إلى أن ‏روسيا انسحبت من اتفاقات مينسك بعد اعترافها بمناطق انفصالية أوكرانية كدول مستقلة.
وأعلن أنه أصدر مرسومًا رئاسيًا ‏بتجنيد قوات احتياط لمدة محددة، لكنه أضاف أنه لا حاجة للتعبئة العامة في الوقت الحالي.

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