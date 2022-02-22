روسيا: خط "التيار الشمالي 2" جاهز والغرب يحاول تسييس قطاع الطاقة

06:43 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
روسيا: خط "التيار الشمالي 2" جاهز والغرب يحاول تسييس قطاع الطاقة

وزارة الخارجية الروسية

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روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مشروع "التيار الشمالي 2" جاهز للتشغيل، مشيرة إلى أن الغرب يحاول إيقاف روسيا وتسييس قطاع الطاقة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن مشروع "التيار الشمالي 2" جاهز للعمل، ولكن الولايات المتحدة تحاول ربط السياسة بالاقتصاد بشكل مباشر.

وأضافت: "أن تفاعلنا في مجال الطاقة مع أوروبا يزعج الولايات المتحدة لأنها لا تهتم بموضوع البيئة"، موضحة أن واشنطن تريد ربط السياسة بقطاع الطاقة بشكل مباشر".

يُذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع أمس الاثنين مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الروسية وسيا لتيار الشمالي 2 لولايات المتحدة

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