البيت الأبيض يصف الإجراءات الروسية بأنها "غزو" لأوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

شدد البيت الأبيض من لهجته ضد روسيا اليوم الثلاثاء حيث وصف الإجراءات الروسية فى أوكرانيا بأنها "غزو" لتلك الدولة.

وردا على سؤال حول موقف البيت الأبيض، قال جوناثان فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الإخبارية "الغزو غزو وهذا هو ما يجري حاليًا".

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبا جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا.