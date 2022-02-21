بايدن يجري اتصالات هاتفية برئيس فرنسا ومستشار ألمانيا لبحث القرار الروسي

وكالات

أعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالات هاتفية بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث الاعتراف الروسي بإقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الاثنين اعترافه بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في شرق أكرانيا كدولتين مستقلتين.

ووقع بوتين على مرسوم بهذا الخصوص وذلك حسبما أظهر التلفزيون الرسمي الروسي.

في الوقت نفسه، أبرم بوتين مع ممثلي الجمهوريتين اتفاقية "صداقة ومساندة" وهي الخطوة التي يمكن أن تسمح بنشر قوات روسية في هاتين الجمهوريتين.

ومن المتوقع أن يؤجج القرار الروسي وتيرة الصراع الأوكراني، وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطوة موسكو ووصفها بأنها خرق للقانون الدولي وأنها "انتهاك سافر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".