البيت الأبيض: بايدن وافق مبدئيا على الاجتماع مع بوتين بناء على مقترح ماكرون

09:12 ص الإثنين 21 فبراير 2022
البيت الأبيض: بايدن وافق مبدئيا على الاجتماع مع بوتين بناء على مقترح ماكرون

البيت الأبيض

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واشنطن-(أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بناء على مقترح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شريطة ألا تُقدم روسيا على غزو أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ ​جين ساكي في بيان صحفي حسبما ذكرت قناة(الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين، "نحن ملتزمون بمتابعة الدبلوماسية حتى لحظة بدء أي غزو"..مؤكدة الاستعداد لفرض عواقب وخيمة وسريعة إذا اختارت روسيا الحرب.

وكان مكتب ماكرون قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، قد اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحا أن قمة بايدن ـ بوتن لا يمكن أن تُعقد إلا إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
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