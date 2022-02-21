حول العالم في 24 ساعة: إثيوبيا تبدأ رسميا توليد الكهرباء من سد النهضة
وكالات:
شهد العالم الأحد، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها افتتاح إثيوبيا رسميا اليوم الأحد عملية توليد الطاقة الكهربائية من "سد النهضة".
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