حول العالم في 24 ساعة: إثيوبيا تبدأ رسميا توليد الكهرباء من سد النهضة

12:13 ص الإثنين 21 فبراير 2022
حول العالم في 24 ساعة: إثيوبيا تبدأ رسميا توليد الكهرباء من سد النهضة

سد النهضة

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وكالات:

شهد العالم الأحد، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها افتتاح إثيوبيا رسميا اليوم الأحد عملية توليد الطاقة الكهربائية من "سد النهضة".

سد النهضة إثيوبيا روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا

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