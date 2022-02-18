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قرار قضائي يجبر ترامب على الإدلاء بشهادته في تحقيق المدعي العام بنيويورك

11:07 ص الجمعة 18 فبراير 2022
قرار قضائي يجبر ترامب على الإدلاء بشهادته في تحقيق المدعي العام بنيويورك

دونالد ترامب

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(بي بي سي):

أصدر قاض أمريكي حكما بأن الرئيس السابق دونالد ترامب ونجليه ( ترامب الابن وإيفانكا) يجب أن يشهدوا في التحقيق الذي تجريه المدعية العام لولاية نيويورك بشأن الممارسات التجارية للعائلة.

واعتبر القاضي آرثر إنغورون من المحكمة العليا لولاية نيويورك، أن حجة ترامب وابنه الأكبر دونالد جونيور (44 عاما)، وإيفانكا، (40 عاما)، في عدم المثول لمذكرات الاستدعاء للشهادة "تخطئ الهدف تماما".

ورأى أن "الحجة تتجاهل الحقيقة البارزة المتمثلة في أنه لديهم حقا مطلقا في رفض الإجابة على الأسئلة التي يزعمون أنها قد تدينهم". وأعطى القاضي عائلة ترامب مهلة 21 يوما قبل جلسة الاستماع لشهاداتهم.

وأشار القاضي إلى أنه عندما جلس إريك ترامب، لتقديم شهادته قبل عامين كجزء من نفس التحقيق، استند إلى حقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات، أكثر من 500 مرة.

هذا وجادلت عائلة ترامب بأنه من غير المناسب لمكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إصدار مذكرات استدعاء للتحقيق المدني، بينما لا يزال مكتب المدعي العام في مانهاتن يجري تحقيقا جنائيا منفصلا.

واعتبر الرئيس السابق ترامب أن التحقيق في ممارساته التجارية "سياسي"، مستشهدا بتصريحات أدلت بها جيمس أثناء وبعد حملتها الانتخابية بشأن نيتها التحقيق مع الرئيس السابق وشركة العقارات التابعة لعائلته.

هذا المحتوى من

BBC
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