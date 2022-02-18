بايدن يستضيف اجتماعًا مع قادة الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد استضافة اجتماع افتراضي، الجمعة، بشأن أوكرانيا، مع قادة كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ووصل عسكريون أميركيون إلى سلوفاكيا، الخميس، للمشاركة في تدريبات لحلف شمال الأطلسي. ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الروس والغربيين بشأن أوكرانيا.

وقال رئيس أركان الجيوش السلوفاكية الجنرال دانيال زميكو للصحافيين، إن "تدريبات سابر سترايك 22 مخصصة لتعزيز التعاون بين الحلفاء".

وأضاف: "ستتيح هذه التدريبات اختبار قدرتنا على العمل مع أقوى وأهم شريك استراتيجي لنا في المجال العسكري"، وفي وقت حطت أول طائرة في قاعدة كوتشينا آتية من ألمانيا وعلى متنها معدات عسكرية.