أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

بايدن يستضيف اجتماعًا مع قادة الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا

03:07 ص الجمعة 18 فبراير 2022
بايدن يستضيف اجتماعًا مع قادة الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا

بايدن وبوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

هذا المحتوى من

BBC
أوكرانيا روسيا حلف شمال الأطلسي التوتر بين الروس والغربيين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 2071 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا