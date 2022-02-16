أفغانستان تحت حكم طالبان.. رجم رجل وامرأة حتى الموت في شمال شرقي البلاد

كابول - (د ب أ)

أكد مسؤولان محليان من حركة طالبان اليوم الأربعاء أنه تم رجم رجل وامرأة بالحجارة حتى الموت في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وقال مسؤول لحركة طالبان في الولاية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم رجمهما في محكمة شرعية على خلفية إقامتهما "علاقات غير مشروعة".

ووفقا للشريعة، لا يحل للرجال والنساء المسلمين إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج. كما تنص الشريعة على رجم الرجل المتزوج إذا أقام علاقة جنسية مع امرأة متزوجة في حالة وجود أربعة شهود.

وأفاد المسؤول المحلي بأنهما: "اعترفا بإقامتهما علاقات غير مشروعة مرتين أو ثلاث مرات".

وقال معز الدين أحمدي، مسؤول وزارة الإعلام والثقافة في الولاية إنه تم قتح تحقيق في المسألة وتعهد بإجراء صارم ضد منفذي الرجم.

وتكافح طالبان للحصول على اعتراف عالمى بها بعدما سيطرت على السلطة في أغسطس، في محاولة للحصول على مساعدات وأرصدة في الخارج.

وبرغم التأكيدات بأنهم سيحترمون حقوق الإنسان، وقع العديد من صغار الضباط عقوبات شنيعة في الأشهر القليلة الماضية.

ويتم تشجيع الرجال على إطلاق اللحى وارتداء الزي الأفغاني التقليدي في المكاتب الحكومية. وتم حظر بث الموسيقى عبر وسائل الإعلام.

ويواجه من ينتقدون هذه القيود المضايقات أو السجن.