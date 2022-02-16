الكويت: الكشف عن تفاصيل العثور على جثة مصري بجانبها ساطور

10:22 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
الكويت: الكشف عن تفاصيل العثور على جثة مصري بجانبها ساطور

الكويت

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وكالات:

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بالعثور على جثة وافد من الجنسية المصرية ملقاة على الأرض في منطقة محافظة حولي في الكويت.

وأشار الصحيفة إلى أنه "تبين أن الجثة عليها آثار ضرب، كما تم العثور على ساطور بجانبها"، في حين انتقل رجال الأمن والمباحث إلى مكان الواقعة، حيث تم التوصل إلى غرفة المجني عليه.

من جانبها، أعلنت الداخلية الكويتية عن ضبط عدد من المشتبه بهم في جريمة قتل وقعت في منطقة السالمية، إذ ضبط الأمنيون المشتبه بارتكابهم الجريمة التي أوقعت قتيلا في ساحة ترابية بمنطقة السالمية.

وكشفت التحريات عن حصول مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وجار التحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

الكويت العثور على جثة الجنسية المصرية جريمة قتل

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