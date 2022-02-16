العالم في 24 ساعة.. عودة قوات روسية لثكناتها وولي العهد البحريني يقبل دعوة لزيارة إسرائيل

12:05 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
العالم في 24 ساعة.. عودة قوات روسية لثكناتها وولي العهد البحريني يقبل دعوة لزيارة إسرائيل

الجيش الروسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث العامة، وسيطرت الأزمة الأوكرانية على الأحداث العالمية، خاصة بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية بدء سحب جزء من القوات المتواجدة قرب الحدود الأوكرانية، الأمر الذي شككت فيه كييف.

وفي الخليج، أعلن وزير الخارجية البحريني، قبول ولي العهد دعوة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، دعوة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل.

الجيش الروسي إسرائيل روسيا الأزمة الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أول تعليق من عمر كمال على قرار وقفه عن الغناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا