العالم في 24 ساعة.. عودة قوات روسية لثكناتها وولي العهد البحريني يقبل دعوة لزيارة إسرائيل

وكالات

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث العامة، وسيطرت الأزمة الأوكرانية على الأحداث العالمية، خاصة بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية بدء سحب جزء من القوات المتواجدة قرب الحدود الأوكرانية، الأمر الذي شككت فيه كييف.

وفي الخليج، أعلن وزير الخارجية البحريني، قبول ولي العهد دعوة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، دعوة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل.