الإليزيه: ماكرون وبايدن اتفقا على ضرورة التحقق من الانسحاب الروسي

08:48 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
الإليزيه: ماكرون وبايدن اتفقا على ضرورة التحقق من الانسحاب الروسي

ماكرون وبايدن

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وكالات

أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي اليوم، على ضرورة التأكد من صحة إعلان روسيا بدء انسحاب قوات روسية من الحدود الأوكرانية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأوضح الإليزيه أن ماكرون وبايدن اعتبرا خلال الاتصال الذي جرى اليوم الثلاثاء، أن انسحاب القوات الروسية "إشارة أولى مشجعة".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أبدى شكوكه بشأن إعلان روسيا عودة بعض وحدات الجيش التي كانت تجري تدريبات عسكرية قرب الحدود بين البلدين إلى قواعدها.

وقال كوليبا - في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" - "إن روسيا الاتحادية تصدر بيانات متنوعة بشكل ثابت"، مضيفا "عندما نرى الانسحاب، سنصدق وقتئذ خفض التصعيد".

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