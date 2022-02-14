تذبذب الروبل الروسي مع تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

تراجعت قيمة الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين إلى أقل مستوى له منذ أسبوعين، قبل ان يسترد جزءا من خسائره، في ظل تصاعد التوتر بسبب تزايد الحشود العسكرية بالقرب من أوكرانيا.

وتراجع سعر الروبل صباح اليوم بنسبة 4ر1% إلى 29ر78 روبل لكل دولار، قبل أن يقلص التراجع ليصبح 1ر0% بحلول الساعة 49ر8 صباحا في العاصمة الروسية.

وأشارت بلومبرج إلى تراجع سعر الروبل يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 8ر2%، حيث تلقي التوترات بين روسيا والدول الغربية بسبب أوكرانيا بظلالها على الروبل، حتى بعد قرار البنك المركزي الروسي يوم الجمعة الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وهي الزيادة الثالثة خلال أقل من عام.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قد صرح لشبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية أمس الأحد بأن "هناك احتمال واضح بحدوث عمل عسكري كبير قريبا للغاية"، لتضاف هذه التصريحات إلى التصريحات الأمريكية السابقة يوم الجمعة التي تحدثت عن احتمال قيام روسيا بمهاجمة أوكرانيا خلال الأسبوع الحالي. في المقابل تنفي روسيا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا وتتهم الولايات المتحدة بإثارة حالة من الهيستريا.