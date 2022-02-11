مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

06:15 م الجمعة 11 فبراير 2022
مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (أ ش أ):

وقعت، اليوم الجمعة، اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقال مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني - لوكالة انباء الشرق الأوسط - إن مواطنًا أصيب بالرصاص الحي في ساقه فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المطاطي وعشرات بالاختناق في جبل صبيح المقابل لبلدة بيتا. واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين بالضرب ما أدى إلى نقل أحدعم إلى مستشفى".

وفي بيت دجن، أصيب مواطنون فلسطينيون بالرصاص المطاطي، من ضمنهم صحفي ومسعفان، فيما أصيب آخرون، وبينهم صحفيون أيضًا، بالاختناق.

وفي محافظة قلقيلية، الواقعة شمال غرب الضفة، أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، بينهم طفل عمره 13 عامًا، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان.

وفي الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنًا من المنطقة الجنوبية بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

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Asha
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