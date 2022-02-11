أفريقيا: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى أكثر من 11 مليونا

11:53 ص الجمعة 11 فبراير 2022
أفريقيا: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى أكثر من 11 مليونا

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى أكثر من 11 مليونا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أديس أبابا - أ ش أ

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حصيلة الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدول القارة الأفريقية بلغت 11 مليونا و28 ألفا و833 إصابة.

وأوضح المركز - في بيان له اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات بالفيروس التاجي بالقارة السمراء بلغ 242 ألفا و755 وفاة.

وأوضحت المراكز، في أحدث إحصائيات صادرة اليوم، أنه تم إعطاء أكثر من 220 مليونا و617 ألفا و343 لقاحا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و959 ألفا و95 حالة، ويوجد في جنوب أفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا أفريقيا إصابات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|لمدة 10 ساعات.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الجيزة اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا