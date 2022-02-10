البرلمان العربي: استهداف مطار أبها السعودي جريمة حرب مكتملة الأركان

03:05 م الخميس 10 فبراير 2022
البرلمان العربي: استهداف مطار أبها السعودي جريمة حرب مكتملة الأركان

البرلمان العربي

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القاهرة- (أ ش أ):

أدان البرلمان العربي، اليوم الخميس، استهداف مطار "أبها" في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيّرة مفخخة بدون طيار، الأمر الذي يهدد حياة مئات المسافرين للخطر.. واصفا هذا العمل بـ "الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة، وجريمة حرب مكتملة الأركان".. مؤكدا ثقته في قدرة السعودية على تجاوز كافة الأزمات بعزم واقتدار.

وأكد البرلمان العربي- في بيان صحفي اليوم - أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.. وقال: "نطالب بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية على الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد البرلمان العربي على أن استهداف مطار أبها امتداد للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏، مجددا تأكيده على وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وبرلمانا.

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