بايدن يطلع في محادثة هاتفية ملك السعودية على سير المحادثات مع إيران بشأن البرنامج النووي

واشنطن- (بي بي سي):

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في مكالمة هاتفية ليلة أمس ثلاث قضايا.

بحث الجانبان أولا الهجمات الحوثية الأخيرة على أهداف مدنية في السعودية. وأكد الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات والدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأشار الرئيس إلى التزامه بضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي، وأطلع بايدن الملك سلمان على المحادثات المتعددة الأطراف الجارية لإعادة فرض القيود على برنامج إيران النووي. وأكد الجانبان مجدداً الالتزام بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وشكر الملك سلمان الرئيس بايدن لدعمه المتواصل للسعودية وأكد على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.