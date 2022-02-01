العفو الدولية تقول إن إسرائيل تمارس "الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين

01:09 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
العفو الدولية تقول إن إسرائيل تمارس "الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين

منظمة العفو الدولية

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(بي بي سي):

قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تمارس "الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين في جميع المناطق التي تخضع لسلطتها.

وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير صدر لها إلى أن الفلسطينيين يُعاملون على أنهم "جماعة عرقية أدنى مرتبة" وأنهم عرضة لعمليات "الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل".

إلا أن العفو الدولية قالت إنها وإن كانت لا تقارن بين ما تقوم به إسرائيل وما كانت تتبناه حكومة جنوب أفريقيا زمن الفصل العنصري، إلا أن السياسات الإسرائيلية تشكل "أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".

وتعد العفو الدولية ثالث منظمة حقوقية كبرى تصف إسرائيل بـ"نظام فصل عنصري".

من جهتها دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المنظمة إلى سحب التقرير الذي وصفته بـ"المعادي للسامية".

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