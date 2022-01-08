رومانيا تفرض إجراءات وبائية أكثر صرامة مع زيادة إصابات كورونا

بوخارست - (أ ش أ):

فرضت رومانيا تدابير وبائية أكثر صرامة وسط ارتفاع حالات كورونا التي تقول السلطات، إنها قد تضغط بقوة على النظام الصحي في البلاد، ونقلت صحيفة ذا رومانيا جورنال المحلية عن وزارة الصحة القول إن الإجراءات الجديدة تشمل ارتداء الأقنعة بشكل إلزامي بغرامات تصل إلى 500 يورو.

ويمكن أن تظل البارات والمطاعم مفتوحة حتى الساعة 10 مساءً لكنها تعمل بسعة 50% أو 30% اعتمادًا على معدل الإصابة في المنطقة، وينطبق الأمر نفسه على الأحداث الرياضية والصالات الرياضية ودور السينما، بعدما ارتفع عدد الإصابات في رومانيا من أقل من 1000 حالة جديدة في الشهر الماضي، إلى حوالي ستة الآف حالة في الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم منذ أوائل نوفمبر الماضي عندما انخفضت الحالات بعد الموجة الرابعة الشرسة.

وكان وزير الصحة ألكسندرو رافيلا قد ذكر أمس أن رومانيا "بالفعل في الموجة الخامسة من الوباء"، ومن المتوقع أن يصبح أوميكرون سلالة الفيروس المهيمنة.