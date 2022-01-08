الرئيس الفلسطيني يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم

رام الله - أ ش أ

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل مدينة شرم الشيخ غدًا الأحد، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وقالت الوكالة إن الرئيس الفلسطيني سيعقد كذلك جلسة خاصة مع الرئيس السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر، لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.