علقوا في سياراتهم.. عاصفة ثلجية تقتل أكثر من 16 شخصًا في باكستان (فيديو)

01:45 م السبت 08 يناير 2022
علقوا في سياراتهم.. عاصفة ثلجية تقتل أكثر من 16 شخصًا في باكستان (فيديو)

عاصفة ثلجية

(وكالات):

قضى 16 شخصا على الأقل بعدما علقوا داخل سياراتهم خلال عاصفة ثلجية في مدينة موري الجبلية الواقعة في شمال باكستان، وفق ما أعلن وزير الداخلية شيخ راشد.

وقال وزير الداخلية في رسالة عبر الفيديو اليوم السبت، إن "بين 16 و19 شخصا على الأقل قضوا داخل سياراتهم"، مضيفا أن الجيش يحاول فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالوا عالقين.

عاصفة ثلجية باكستان مدينة موري

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