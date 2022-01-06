مباحثات أمنية سودانية إثيوبية تخفق في فتح الحدود وتقر نشر قوات مشتركة

الخرطوم- (د ب أ):

أفاد موقع "سودان تريبيون" بأن محادثات عسكرية سودانية إثيوبية جرت أمس الأربعاء، إلا أنها أخفقت في التوصل إلى تفاهمات بشأن فتح معبر حدودي بين البلدين، بينما جددت أديس اتهاماتها للخرطوم بتدريب مقاتلين من قومية التيجراي.

ونقل عن مصادر بالجيش السوداني وصفها بالمطلعة بالجيش السوداني، إن الوفد العسكري السوداني الذي عقد مباحثات مع الجانب الإثيوبي تمسك بإغلاق المعبر الحدودي الرابط بين البلدين في منطقتي القلابات والمتمة.

وأغلق هذا الطريق الحيوي في يوليو من العام الماضي بعد مقتل قائد منطقة القلابات العسكرية على يد قوات إثيوبية داخل الأراضي السودانية.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بمدينة المتمة الإثيوبية، فتح المعبر الرابط بين البلدين وقضايا الحدود والمعارضة والعملاء بين البلدين.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الإثيوبي كرر اتهام السودان بتدريب قوات التيجراي داخل معسكرات اللاجئين، وقال إن قوات عسكرية منهم تتواجد في المعسكرات.

لكن الوفد السوداني رفض تلك المزاعم وأكد أن تواجد التيجراي هو تحت لافتة اللجوء والفرار من الحرب وبرعاية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وخلص الاجتماع المشترك الذي امتد لأكثر من ست ساعات إلى الاتفاق على نشر قوات وأطواف مشتركة لحفظ الأمن والحد من السرقات وإبعاد معسكرات اللاجئين عن الحدود وتبادل المعلومات.

وأحال الطرفان قضايا الأراضي الحدودية للجهات العليا والسيادية في البلدين.