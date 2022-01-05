سفارة فرنسا باليمن: احتجاز الحوثيين للسفينة الإماراتية "تطور مقلق"

صنعاء - (د ب أ)

قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن، اليوم الأربعاء، إن احتجاز الحوثيين سفينة إماراتية في عرض بحر البلاد، تطور مقلق يؤدي إلى التصعيد.

وأضافت السفارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن فرنسا تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التوصل إلى حل يسمح بالإفراج عن السفينة وعن طاقمها.

وشددت على أنها تذكر بالتزامها بحرية الملاحة وبأمن المنطقة واستقرارها.

كما دعت فرنسا‬ الحوثيين وجميع أطراف النزاع في اليمن‬⁩ إلى الإلتزام، فورا وبطريقة بناءة، بعملية سياسية للخروج من هذه الأزمة.

وأكدت عملها المستمر للوقف المباشر للأعمال العدائية في جميع أنحاء اليمن، ولاستئناف المحادثات للوصول إلى اتفاق سياسي شامل وكامل، برعاية الأمم المتحدة.

من جانبها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إن احتجاز السفينة الإماراتية "روابي" من قبل أنصار الله قبالة ساحل الحديدة(غربي البلاد)، "أمر يبعث على القلق البالغ".

وأفادت، بأن ذلك يزيد من مخاطر التصعيد بشكل أكبر ويقوض الجهود الجارية لإنهاء الاقتتال والحل السياسي للأزمة.

وطالبت البعثة الأوروبية بضبط النفس لتلافي المزيد من التوترات.

وكان التحالف الداعم للشرعية في اليمن، قد أعلن امس الأول الإثنين، أن سفينة شحن قال إنها تحمل "معدات لتشغيل مستشفى ميداني في سقطرى"، تعرضت للقرصنة والسطو من قبل الحوثيين قبالة مدينة الحديدة، فيما أكد الحوثيون الاستيلاء على السفينة التي قالوا بأنها محملة "بالسلاح".

ومنذ نحو سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، أدت إلى جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث بات معظم سكانه بحاجة إلى المساعدات، وفقاً لتقارير أممية.