التعاون الإسلامي تدعو إلى الإفراج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش

03:55 م الثلاثاء 04 يناير 2022
التعاون الإسلامي تدعو إلى الإفراج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - (د ب أ):

دعت منظمة التعاون الإسلامي المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري في سجون إسرائيل.

وأعربت المنظمة، مقرها مدينة جدة بغرب السعودية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وشدّد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه "على وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع".

ودعا إلى "الضغط على إسرائيل قوة الاحتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين".

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