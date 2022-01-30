ترامب يتعهد بالعفو عن مقتحمي الكونجرس "إذا عاد رئيسا لأمريكا"

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه إذا كان ترشح للرئاسة وفاز في انتخابات 2024، فإنه سيعفو عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنائية في الهجوم على مبنى الكابيتول الذي شنه مؤيدوه في السادس من يناير العام الماضي.

وأضاف ترامب خلال تجمع حاشد في كونرو بولاية تكساس، أمس السبت: "شيء آخر سنفعله، وقد سألني كثير من الناس عنه، إذا ترشحت لانتخابات العام 2024 وفزت، فسنعامل هؤلاء الأشخاص المتهمين بأعمال الشغب في الكابيتول بشكل عادل".

وتابع: "سنعاملهم بإنصاف، وإذا تطلب الأمر عفواً فسنمنحهم العفو، لأنهم يعاملون بشكل غير عادل". ولم يُفصح ترامب عما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020.

وفي 6 يناير من العام الماضي، اقتحم آلاف من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، في أسوأ هجوم على الكونجرس منذ حرب العام 1812، وذلك بدفع من مزاعم ترامب بأن هزيمته في السباق الرئاسي، كانت نتيجة "تزوير الانتخابات"، إذ سعى المهاجمون إلى منع الكونجرس من التصديق على انتصار بايدن.

وتوفي ضابط شرطة في اليوم التالي للهجوم، بينما لقي 4 آخرون كانوا يحرسون المبنى مصرعهم في وقت لاحق.

كما أصيب نحو 140 من ضباط الشرطة بجروح خلال الهجوم الذي استمر لساعات. في المقابل قضى 4 من مثيري الشغب، ووجهت اتهامات إلى أكثر من 700 شخص بالانضمام إلى الاعتداء.