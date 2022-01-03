زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي تايوان

06:41 م الإثنين 03 يناير 2022
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي تايوان

مقياس ريختر

تايبييه - (أ ش أ):

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة "هوالين" شرقي تايوان، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المكتب المركزي للأرصاد الجوية المحلي أوضح، في بيان اليوم الاثنين، أن "الزلزال بقوة 6 درجات وقع على عمق 56.7 كم شرقي تايوان".

وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل باستمرار.

هذا المحتوى من

Asha
ريختر هزة أرضية زلزال تايوان

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