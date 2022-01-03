الاحتلال الاسرائيلي يُخطر بهدم مسجدين وثمانية منازل في القدس وبيت لحم

رام الله - أ ش أ

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مسجدين، أحدهما تحت الإنشاء، في بلدة العيسوية بالقدس، والآخر قيد التشطيب في محافظة بيت لحم، إضافة إلى ثمانية منازل بالمُحافظة ذاتها.

وقال العضو بلجنة المُتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص - في تصرح صحفي - إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت قرية العيسوية وعلقت إخطارات هدم واستدعاءات، من بينها إخطار بوقف أعمال البناء بمسجد التقوى، تحت تهديد الهدم عبر قرار إداري.

وفي محافظة بيت لحم، جنوبي القدس، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثمانية منازل قيد الإنشاء، ولكنها مأهولة، إلى جانب مسجد، قيد التشطيب ومنشأة في بلدة نحالين.

وتتعرض بلدة نحالين غرب بيت لحم منذ فترة لهجمة استيطانية شرسة تمثلت في هدم عدد من المنازل والغرف الزراعية وإخطار عدد آخر بالهدم ووقف البناء.