قبل ساعات من زيارة بايدن.. انهيار جسر في بيتسبرج ووقوع إصابات (فيديو)

كتب - محمد عطايا:

انهار جسر في مدينة بيتسبرج، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قبل ساعات من الموعد المقرر لزيارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى المدينة للحديث عن أزمة البنية التحتية، وذلك بحسب ما ذكرته "واشنطن بوست".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، أصيب 10 أشخاص جراء انهيار الجسر في وقت باكر من اليوم، والذي كان يربط عدة أحياء في المدينة الواقعة غربي بنسلفانيا.

DRONE 11 just flew over the bridge collapse site in Pittsburgh. You can really see how bad the situation is. We're LIVE on Channel 11 now with continuing breaking news coverage.



