قبل ساعات من زيارة بايدن.. انهيار جسر في بيتسبرج ووقوع إصابات (فيديو)

05:34 م الجمعة 28 يناير 2022
قبل ساعات من زيارة بايدن.. انهيار جسر في بيتسبرج ووقوع إصابات (فيديو)

انهيار جسر

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كتب - محمد عطايا:

انهار جسر في مدينة بيتسبرج، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قبل ساعات من الموعد المقرر لزيارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى المدينة للحديث عن أزمة البنية التحتية، وذلك بحسب ما ذكرته "واشنطن بوست".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، أصيب 10 أشخاص جراء انهيار الجسر في وقت باكر من اليوم، والذي كان يربط عدة أحياء في المدينة الواقعة غربي بنسلفانيا.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي في أغسطس الماضي، خطة الرئيس جو بايدن "التاريخية" والضخمة للبنى التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، بعد حصولها على تأييد أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، لإصلاح الجسور والبنى التحتية في الولايات الأمريكية.

وقبل ساعات من زيارة بايدن إلى بيتسبرج، أعلنت السلطات في المدينة انهيار جسر بشكل مؤكد في حوالي الساعة 6.50 صباحا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

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وأظهرت صور تم تداولها على موقع "تويتر"، أربع سيارات على الأقل، بما في ذلك حافلة، على جسر فيرن هولو بالقرب من شارعي فوربس وبرادوك.

وقال رئيس مكتب مكافحة الحرائق في المدينة، داري جونز، بمؤتمر صحفي، إن "ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، لكن لا توجد إصابات تهدد حياتهم".

من جانبه، أكد رئيس بلدية بيتسبرج، إد جايني، أن "الشيء الجيد في هذه المرحلة هو أنه لا يوجد قتلى وسنصلي لعدم وقوع وفيات".

وقال رئيس مكتب مكافحة الحرائق في المدينة، إن "سبب الانهيار قيد التحقيق".

وأكد المتحدث باسم هيئة الموانئ آدم براندولف لصحيفة واشنطن بوست أن "سائقًا واثنين من الركاب تمكنوا من الفرار دون إصابات".

وأكد براندولف "نحن ممتنون للغاية لأنه لم يبلغ أحد من الحافلة عن أي إصابات، ونشعر بالامتنان لأول المستجيبين الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ الآخرين".

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وفي سياق متصل، أكد مسؤول بالأمن العام أن هناك "رائحة قوية للغاز الطبيعي في المنطقة"، لافتًا إلى "إخلاء المنازل المجاورة بسبب رائحة الغاز، لكن سُمح لها بالعودة منذ ذلك الحين".

وذكرت "واشنطن بوست"، أن الانهيار حدث في نفس اليوم الذي يسافر فيه بايدن إلى بيتسبرج، لمناقشة أزمة البنية التحتية.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن "ممتن لأول المستجيبين الذين سارعوا لمساعدة السائقين الذين كانوا على الجسر في ذلك الوقت".

وكتبت على تويتر: "سيواصل الرئيس الرحلة المخطط لها اليوم وسيبقى على اتصال مع المسؤولين على الأرض بشأن المساعدة الإضافية التي يمكننا تقديمها".

انهيار جسر مدينة بيتسبرج ولاية بنسلفانيا مجلس الشيوخ الأمريكي جو بايدن

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