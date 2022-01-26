هيئة صحية أمريكية تتوقع أعداد وفيات كورونا خلال الشهر المقبل

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكر تقرير صادر عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، إن أكثر من 62 ألف شخص إضافي قد يموتون من فيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن هذا يُعد الأسبوع الأول الذي يُتوقع فيه أن يكون للوفيات اتجاه مستقر أو غير مؤكد بعد الزيادات المتوقعة منذ 29 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن التوقعات تشير إلى أن عدد الوفيات الناجم عن كورونا سيرتفع ببطء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، مشيرة إلى أن التوقعات تقول إنه قد يكون هناك ما مجموعه 923 ألف إلى 979 ألف حالة وفاة كلية ناجمة عن كورونا بحلول 19 فبراير المقبل منذ بدء انتشار المرض عام 2020.

ووفقاً للإحصاءات الأمريكية، فقد توفي حتى الآن حوالي 872 ألف شخص بسبب كورونا.