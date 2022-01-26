هيئة صحية أمريكية تتوقع أعداد وفيات كورونا خلال الشهر المقبل

11:28 م الأربعاء 26 يناير 2022
هيئة صحية أمريكية تتوقع أعداد وفيات كورونا خلال الشهر المقبل

فيروس كورونا

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكر تقرير صادر عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، إن أكثر من 62 ألف شخص إضافي قد يموتون من فيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن هذا يُعد الأسبوع الأول الذي يُتوقع فيه أن يكون للوفيات اتجاه مستقر أو غير مؤكد بعد الزيادات المتوقعة منذ 29 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن التوقعات تشير إلى أن عدد الوفيات الناجم عن كورونا سيرتفع ببطء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، مشيرة إلى أن التوقعات تقول إنه قد يكون هناك ما مجموعه 923 ألف إلى 979 ألف حالة وفاة كلية ناجمة عن كورونا بحلول 19 فبراير المقبل منذ بدء انتشار المرض عام 2020.

ووفقاً للإحصاءات الأمريكية، فقد توفي حتى الآن حوالي 872 ألف شخص بسبب كورونا.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا هيئة صحية أمريكية الولايات المتحدة كوفيد 19

كورونا.. لحظة بلحظة

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وفيات اليوم

1870

متعافون اليوم

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إجمالي الإصابات

22460

إجمالي الوفيات

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