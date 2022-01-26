الهند بمجلس الأمن: الإرهاب يشكل تهديدًا خطيرًا لأفغانستان والمنطقة

10:12 م الأربعاء 26 يناير 2022
الهند بمجلس الأمن: الإرهاب يشكل تهديدًا خطيرًا لأفغانستان والمنطقة

مجلس الأمن

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الامم المتحدة - (أ ش أ)

أكد مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة السفير تى إس تيرمورتى، اليوم الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي أن الإرهاب مازال يشكل تهديدا خطيرا لأفغانستان وللمنطقة.

وقال المندوب الهندى "إننا بحاجة إلى رؤية تقدم ملموس في الجهود الرامية إلى عدم حصول أي كيانات إرهابية على أي دعم سواء من أرض أفغانية أو من أي ملاذ للإرهابيين في المنطقة".

وأكد ضرورة أن يتم تحقيق السلام والأمن في أفغانستان والعمل بطريقة جماعية من أجل تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في أفغانستان كان لها تأثير كبير على الدول المجاورة والمنطقة على نطاق أوسع وستكون لها تداعيات عالمية.

ولفت المندوب الهندي إلى أن القرار رقم 2596 يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان، قائلا إنه من الضروري الآن أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد بشأن أفغانستان.

وأشار مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة إلى التزام بلاده بتقديم مساعدات إنسانية إلى شعب أفغانستان، وأنها تؤيد دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان بدون أي عراقيل.

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