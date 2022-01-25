نائب رئيس السيادة السوداني يدعو للتصدي للتهديدات الأمنية في أفريقيا

السودان - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أهمية تكامل الجهود الأفريقية للتصدي لكافة التهديدات الأمنية التي تواجه القارة، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مشيرًا إلى ضرورة تعاون أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بما يحقق الاستقرار والسلام في القارة والعالم.

والتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء في الخرطوم، مع زينب علي كوتو السكرتير التنفيذي لمنظمة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية (سيسا) والوفد المرافق لها، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أحمد إبراهيم مفضل.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة، عن تقديره للدعم المقدر الذي ظلت تقدمه "سيسا" للسودان في المجالات الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة المخابرات الأفريقية لحفظ الأمن والاستقرار في القارة.

من جانبها، أشادت كوتو في تصريحات صحفية، بجهود السودان ودعمه المتواصل لمنظمة "سيسا" منذ تأسيسها.

ووصفت اللقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالمثمر، كونه تطرق إلى قضايا وموضوعات وأفكار بناءة تساهم في تطوير المنظمة، منوهة بأن زيارتها للسودان جاءت لإظهار الدعم والمساندة خلال الفترة الانتقالية.