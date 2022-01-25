رويترز: إسرائيل تبحث تقديم جرعة رابعة من لقاحات كورونا

11:36 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
رويترز: إسرائيل تبحث تقديم جرعة رابعة من لقاحات كورونا

لقاح كورونا

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وكالات:

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن خبراء بالوزارة أوصوا بتقديم جرعة رابعة من لقاحات كوفيد-19 لجميع البالغين، بشرط أن يكون قد مر خمسة أشهر على الأقل على الجرعة الثالثة أو على التعافي من المرض، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الاخبارية

ويخضع تنفيذ الإجراء، الذي لم يتضح على الفور متى سيحدث، لموافقة المدير العام للوزارة.

وأفاد بيان الوزارة، بأن التوصية طُرحت بعد أن أظهرت نتائج أن من تلقوا جرعة رابعة أصبحوا محميين أكثر بما بين ثلاث وخمس مرات من الإصابات الشديدة وأكثر بمرتين من الإصابة بالمرض بالمقارنة بمن تلقوا ثلاث جرعات.

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