البحرين تدين الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة

11:37 ص الإثنين 24 يناير 2022
البحرين تدين الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة

البحرين

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المنامة- (أ ش أ):

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين اليوم الإثنين الهجمات الغادرة التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء البحرين- وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهما في كافة الإجراءات المتخذة للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهددة أمن المنطقة واستقرارها.

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Asha
البحرين الهجمات الحوثية الإرهابية السعودية الإمارات

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