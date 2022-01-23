اجتماع فلسطيني إسرائيلي لبحث عدة قضايا سياسية

10:45 م الأحد 23 يناير 2022
اجتماع فلسطيني إسرائيلي لبحث عدة قضايا سياسية

اجتماع فلسطيني إسرائيلي لبحث عدة قضايا سياسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله - (د ب أ)

أعلن وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ عن اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال الشيخ على حسابه في تويتر إنه بحث مع لابيد "عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية"، مضيفا أنه أكد على "ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية".

ولم يدل الشيخ بمزيد من التفاصيل، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الاجتماع بين الوزير الفلسطيني ولابيد انعقد في إسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمع في 28 ديسمبر الماضي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في منزل الأخير في مدينة روش هاعين الإسرائيلية.

وتم خلال الاجتماع إعلان موافقة إسرائيل على إصدار تصاريح لم شمل وإقامة وإصدار هويات لآلاف الفلسطينيين لتعزيز التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية. يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ عام 2014.

فلسطين اسرائيل حسين الشيخ يائير لابيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1569

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

1703

متعافون اليوم

408495

إجمالي الإصابات

22330

إجمالي الوفيات

342762

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تونس تُقصى نيجيريا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا