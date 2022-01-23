الأسطول الأمريكي يحتجز سفينة على متنها أسلحة مهربة في خليج عُمان

المنامة - (د ب ا)

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي عن اعتراض سفينة صيد لا ترفع علم أي دولة في خليج عمان وتم ضبط أسلحة مهربة على متنها .

وقالت قيادة الأسطول الخامس ومقرها البحرين في بيان نشرته على تويتر اليوم الأحد، إن المدمرة "يو اس اس كول" المزودة بصواريخ موجهة وسفينة دوريات السواحل "يو اس اس شينوك" اعترضتا السفينة التي لاترفع علم اي دولة العابرة من إيران وكانت تتبع مسارًا يتم استخدامه تاريخيًا لتهريب أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وأضافت أنه خلال عملية صعود لظهر السفينة للتحقق من جنسيتها والتفتيش، اكتشفت القوات الأمريكية 40 طنًا من سماد اليوريا، وهو مركب كيميائي له استخدامات زراعية ومن المعروف أنه يتم استخدامه كمادة متفجرة.

وتابعت أنه عقب عملية الاحتجاز التي جرت يوم 18 من الشهر الجاري، نقل الأسطول الأمريكي السفينة والشحنة وخمسة يمنيين من أفراد الطاقم إلى مسؤولي حرس السواحل اليمني في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

كانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت في الشهر الماضي عن تنفيذ عملية ناجحة لمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، فضلا عن ما يقرب من 1ر1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية.