لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا

موسكو - (ا ف ب)

أعلنت روسيا السبت تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، في وقت حذّر الكرملين من مخاطر مرتبطة بالمتحوّرة أوميكرون الشديدة العدوى.

وأحصت روسيا الدولة الأكثر تضررًا جراء كوفيد-19 في أوروبا، 57212 إصابة جديدة، بعدما سجّلت أمس الجمعة 49513 إصابة، بحسب أرقام الحكومة.

وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي من أن بلاده لديها أسبوعين للاستعداد لتفشي أوميكرون، داعيًا إلى تكثيف إجراء الفحوص والتلقيح.

وسجّلت العاصمة موسكو، بؤرة الوباء في البلاد، حصيلة قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي، مع 16904 إصابات جديدة.

تسجّل أعداد الإصابات ارتفاعًا حادًا منذ أيام، ما يُنذر بموجة وبائية قوية.

في روسيا التي تكاد تخرج من موجة وبائية مميتة نجمت عن تفشي المتحوّرة دلتا، لا تزال السلطات تواجه صعوبة لإقناع المواطنين بأخذ اللقاح.

في حين أن روسيا تملك لقاحات عدة مصنوعة محليًا بينها سبوتنيك-في، إلا أن أقل من نصف الروس البالغ عددهم 144 مليون نسمة، ملقحون بشكل كامل، بحسب موقع "غوغوف" الإلكتروني المتخصص.

وقال مصممو سبوتنيك-في، في بيان الخميس إن لقاحهم يمنح "حماية قوية" ضد أوميكرون، في إعلان يتطابق مع تصريحات الرئيس بوتين الذي أكد أن اللقاح الروسي "أكثر فعالية من لقاحات أخرى مستخدمة في العالم".

تفيد أرقام الحكومة عن 325,433 وفاة جراء كوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء. لكن وكالة "روستات" الإحصائية التي تستند إلى تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بالفيروس، تحصي ضعف عدد الوفيات المعلن رسميًا.

بعد فترة عزل صارم في ربيع العام 2020، رفضت السلطات الروسية فرض قيود صحية من هذا القبيل، رغم موجات وبائية جديدة، بهدف الحدّ من الخسائر الاقتصادية.

وروسيا هي رابع دولة أكثر تضررًا جراء الفيروس في العالم من حيث عدد الوفيات، بحسب تعداد وكالة فرانس برس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.