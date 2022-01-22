كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتجاوز 7 آلاف إصابة مجددًا
سول- (د ب أ):
قفزت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى أكثر من 7 آلاف إصابة لأول مرة منذ شهر، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.
وسجلت كوريا الجنوبية 7009 إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينها 6729 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 726274، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وهذه هي المرة الأولى منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر التي تشهد فيها كوريا الجنوبية تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة.
كما سجلت كوريا الجنوبية 28 حالة وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6529 حالة وفاة.
واستقر عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 عند 433 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
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