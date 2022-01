وزير الري الإثيوبي السابق عن سد النهضة: فوائده عظيمة.. فلنتعاون!

كتبت- رنا أسامة:

استمرارًا لمزاعم إثيوبيا بشأن فوائد سد النهضة، جدد وزير الري الإثيوبي السابق سيليشي بيكيلي تأكيده بأنه يحقق منافع عظيمة، وذلك تعليقًا على بيان رئيس الوزراء آبي أحمد بشأن الفوائد المزعومة للسد.

وقال بيكيلي، الذي يتولى حاليًا منصب كبير المفاوضين والمستشارين في قضايا الأنهار العابرة للحدود وأزمة سد النهضة: "فوائد إنشاء السد على النيل لا تقتصر على الفوائد المباشرة فقط وإنما هناك فوائد أخرى أضافية هائلة".

وتابع: "لنتعاون في استغلال الموارد الطبيعية التي وهبها لنا الله من أجل مستقبل أفضل".

