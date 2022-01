آبي أحمد يغازل مصر والسودان: سد النهضة للكهرباء فقط وحان وقت السلام

كتبت- رنا أسامة:

جدّد رئيس الوزراء الإثيوبي مزاعمه حول فوائد سد النهضة على دول المصب كمصدر للطاقة المتجددة النظيفة –على حد قوله، مُغازلًا مصر والسودان بدعوتهما للتعاون من أجل بناء السلام والتعايش المشترك والتنمية.

وفي بيان بالإنجليزية على حسابيه الرسميين عبر فيسبوك وتويتر بعنوان (سد النهضة كموقع للتعاون)، قال آبي أحمد، الخميس، إن "إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة. وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها. ومع ذلك، فإن مفتاح تحقيق هذه الطموحات متجذر في الطاقة بالنسبة لإثيوبيا".

وأضاف: "الكهرباء هي بنية تحتية أساسية تفتقر إليها إثيوبيا، وأكثر من 53 % من المواطنين، أي حوالي 60 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إليها. من دون الكهرباء، ما من دولة تمكنت من هزيمة الفقر، وتحقيق النمو الشامل، وتأمين حياة كريمة لمواطنيها، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. ولهذا السبب تعتقد إثيوبيا أن مياه النيل يمكن تطويرها بشكل معقول ومنصف لصالح جميع شعوب الدول المشاطئة، دون التسبب في ضرر كبير".

واستشهد بسد النهضة باعتباره "مثالًا جيدًا على مبدأ التعاون"، مُشيرًا إلى بنائه "من خلال المساهمة الجادة لجميع مواطني إثيوبيا ويحمل فوائد متعددة لدولتي المصب، السودان ومصر، وكذلك منطقة شرق أفريقيا بشكل عام".

وأردف: "يأتي حجم كبير من المسطح المائي للنيل، ويصل إلى حوالي 85%، من مرتفعات إثيوبيا. كمورد عابر للحدود، تمر هذه المياه عبر إثيوبيا والسودان ومصر. يأتي الجانب الإثيوبي من روافد أنهار أباي وبارو وتيكيزي، فيما يأتي 15% من نهر النيل من دول أخرى على منابع النيل".

وتابع: "سد النهضة قيد الإنشاء بالقرب من الحدود مع السودان، حيث تلتقي جميع روافد نهر آباي بالجذع الرئيسي للنهر. وهذا يجعل الموقع مثاليًا لتحقيق أقصى قدر من توليد الكهرباء".

