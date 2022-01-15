شكري يعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس "COP26"

01:11 م السبت 15 يناير 2022
شكري يعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس "COP26"

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27) اليوم السبت، جلسة مباحات موسعة مع الوزير "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية لـ ⁦مؤتمر تغير المناخ الحالي COP26‬⁩، وذلك بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان شكري قد استقبل في وقت سابق اليوم رئيس الدورة الحالية لمؤتمر المناخ وذلك بمقر وزارة الخارجية.

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Asha
سامح شكري رئيس COP26 تغير المناخ ألوك شارما مؤتمر تغير المناخ الأمم المتحدة

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