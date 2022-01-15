رئيس كازاخستان يأمر بإنشاء قوة عمليات خاصة وإصلاح نظام الأمن القومي

01:12 م السبت 15 يناير 2022
رئيس كازاخستان يأمر بإنشاء قوة عمليات خاصة وإصلاح نظام الأمن القومي

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف


نور سلطان - أ ش أ

أصدر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، تعليماته لمجلس الأمن القومي في البلاد بتسريع الجهود لإنشاء قوة عمليات خاصة، وإصلاح نظام الأمن القومي؛ في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخية - في بيان، اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن الرئيس "أمر وكالات إنفاذ القانون بإجراء تحقيق وتحديد العدد الدقيق للخسائر في الأرواح بين المدنيين جراء الاضطرابات"، مشددا على أهمية منع انتهاك حقوق المواطنين خلال عمليات مكافحة الإرهاب.

وذكرت الأمم المتحدة أن نحو ألف شخص أصيبوا في الاحتجاجات التي اندلعت في 2 يناير وتحولت إلى أعمال شغب، وذكرت وزارة الداخلية في البلاد أن 17 من أفراد الأمن قُتلوا في تلك الأحداث.

هذا المحتوى من

Asha
جومارت توكايف كازاخستان احتجاجات كازاخستان

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