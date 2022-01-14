تراجع موقع بايدن بعد أسبوع من النكسات المتتالية

(أ ف ب):

في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية وروسيا وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وفشل مشروعه في البرلمان لإصلاح النظام الانتخابي، شهدت رئاسة جو بايدن تراجعا في رصيدها هذا الأسبوع.

الجمعة وفي محاولة لانقاذ ما أمكن، يريد الرئيس الاشادة بنتائج برنامجه للنفقات على البنى التحتية المتداعية في البلاد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الإدارة أحرزت تقدما مهما في تطبيق أكبر استثمار طويل الأمد منذ حوالى قرن في البنى التحتية وتنافسية أميركا".

في 15 نوفمبر تمكن جو بايدن من تمرير خطة نفقات بقيمة 1200 مليار دولار للاستثمار في الطرقات والجسور ومحطات السيارات الكهربائية، واشاد بدعم السناتور الديموقراطية كيرستن سينيما الى جانبه.

الخميس، كانت السناتور نفسها سينيما من يدفن ببعض كلمات من على منصة مجلس الشيوخ، مشروع قانون انتخابيا وعد عبره جو بايدن بان يحمي وصول الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية الى صناديق الاقتراع في مواجهة قيود تفرضها بعض الولايات المحافظة في الجنوب.

- تحول-

هذا النص هو رمز للتحول الذي يسعى جو بايدن إلى القيام به: في خطابين وجه الرئيس تحذيرات من خطورة غير مسبوقة على الديموقراطية الأميركية وشن هجمات عنيفة غير مسبوقة ضد سلفه دونالد ترامب وضد المعارضة بشكل عام.

لتمرير القانون، خطط المعسكر الديموقراطي لدفعه بالقوة. لكن الديموقراطيين لا يسيطرون سوى على 50 صوتا في مجلس الشيوخ يضاف اليها صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس مقابل 50 للجمهوريين. فبدون كيرستن سينيما وبدون جو مانشين وهو سناتور ديموقراطي آخر متردد، فإن هامش المناورة محكوم عليه بالفشل، والاصلاح الانتخابي أيضا.

الخميس أيضا ألغت المحكمة العليا إلزامية اللقاح التي كان الرئيس يريد فرضها على الشركات الكبرى. وأقر مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن امام الصحافة في ختام محادثات دبلوماسية مكثفة مع روسيا بأن خطر اندلاع نزاع جديد في أوكرانيا لم يتبدد.

يوم أسود يأتي في منتصف أسبوع سيء كان بمثابة تذكير صارخ بأن جو بايدن الذي تولى منصبه قبل سنة تقريبا، قطع وعودا كبرى لكن مع هامش مناورة ضئيل.