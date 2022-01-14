الكويت: السيطرة على حريق وحدة لإسالة الغاز في مصفاة الأحمدي

01:19 م الجمعة 14 يناير 2022
الكويت: السيطرة على حريق وحدة لإسالة الغاز في مصفاة الأحمدي

شركة البترول الوطنية الكويتية

الكويت - أ ش أ

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، السيطرة الكاملة على حريق اندلع صباح اليوم الجمعة، في وحدة إسالة الغاز رقم 32 الواقعة بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة مبينة ان الوحدة المذكورة كانت خارج الخدمة لأعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في تغريدات بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) انها قامت بتفعيل خطة الطوارئ فور اندلاع الحريق الذي اسفر عن وقوع 10 إصابات تم نقل 7 منها إلى مستشفى العدان لاستكمال العلاج 5 حالات منها اصيبت بحروق شديدة و2 بحروق متوسطة و3 إصابات بحروق طفيفة يتم معالجتها في عيادة المصفاة.

وأكدت (البترول الوطنية) عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء كذلك نظرا لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة.

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Asha
شركة البترول الوطنية الكويتية الكويت حريق مصفاة الأحمدي الغاز

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