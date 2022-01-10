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إصابة شخصين وتضرر عشرات المنازل بسبب الزلزال في إندونيسيا

11:08 ص الإثنين 10 يناير 2022
إصابة شخصين وتضرر عشرات المنازل بسبب الزلزال في إندونيسيا

أرشيفية

جاكرتا - (د ب ا):

قالت وكالة إدارة الكوارث الاندونيسية اليوم الاثنين إن شخصين أصيبا، وتضرر أكثر من 60 منزلا عقب أن ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر جزيرة هالماهيرا اليوم.

وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة إن السكان في منطقة نورث هالماهيرا هرعوا من منازلهم عقب وقوع الزلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولم يصدر تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وقال عبد المهاري" هناك حاجة عاجلة لإقامة مخيمات لايواء النازحين".

ويشار إلى أنه مثل الكثير من المناطق في الارخبيل الاندونيسي، تعد جزر مولوكا، التي تعتبر هالماهيرا جزء منها ، معرضة لخطر الزلازل.

جاكرتا إندونيسيا الزلزال جزيرة هالماهيرا

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